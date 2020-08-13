Первый концерт с социальной дистанцией состоялся в Великобритании
У каждой группы посетителей была своя зона, расстояние между которыми составляло два метра.
Фото : Lad Bible13 августа 2020, 13:50
Концерт Сэма Фендера, состоявшийся в Ньюкасле, дал представление о "социально дистанцированном концерте", передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.
У каждой группы посетителей была своя зона, расстояние между которыми составляло два метра.
Зрители заполнили 500 "капсул", каждая вместимостью до пяти человек. Они заказывали еду и напитки.
Кроме этого, на площадке была введена система одностороннего движения. Желающим присесть раздавали стулья.
Это уникальная возможность запечатлеть все замечательные эмоции на концерте, - сказала директор по бренду и маркетингу группы Virgin Money Хелен Пейдж.
Пользователи Twitter оценили это новшество и предположили, что именно так будут проводиться все мероприятия в будущем.
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