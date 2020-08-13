Павлодарским полицейским пришлось будить пьяных родителей, чтобы найти их 3-месячную дочь

В итоге выяснилось, что ребенка забрала к себе бабушка, у которой находились братья малышки.

В Павлодарской области полицейским пришлось приложить немало усилий для того чтобы разбудить пьяных многодетных родителей и выяснить куда подевалась их трехмесячная дочь. К счастью с малышкой все оказалось в порядке, и она в тот момент находилась у бабушки. О подробностях этой истории этом сообщает Павлодар-онлайн, передает zakon.kz.

На неблагополучную семью правоохранителям пожаловался аким Мичуринского сельского округа.

Согласно сообщению отдела полиции Павлодарского района, сигнал инспектору по делам несовершеннолетних на пьянствующих родителей, воспитывающих четверых детей, поступил 7 августа около часа дня. Кроме этого, в доме находился нетрезвый посторонний мужчина. Трое из детей находились у бабушки, а младшая трехмесячная дочь - вместе с горе-родителями.

После поступления сигнала полицейские вместе с представителями акимата выехали по месту жительства этой семьи. Было установлено, что муж с женой на момент проверки действительно находились в алкогольном опьянении и спали. К ним присоединился и посторонний мужчина. Все были настолько пьяны, что нахождение посторонних лиц в доме никто не почувствовал. Мы сразу начали искать трехмесячную девочку. В итоге выяснилось, что ребенка забрала к себе бабушка, у которой находились братья малышки, – рассказали в ДП.

Разбудив мать детей, правоохранители доставили ее во врачебную амбулаторию для медицинского освидетельствования. Отца семейства разбудить так и не удалось.

В ходе разбирательств трехмесячного ребенка под расписку передали бабушке, которая очень просила не забирать у нее младенца. На следующий день с семейной парой провели профилактическую беседу и составили административный протокол по части первой статьи 127 КРКоАП "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних". Также семья для профилактического контроля взята на учет как неблагополучная.

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