Что заработает в Казахстане с 17 августа 

Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности.

Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 17 августа возобновят работу во всех регионах, сообщает zakon.kz.

ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 м² на 1 посетителя);

салоны красоты, парикмахерские, СПА центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 м² на 1-го посетителя по предварительной записи);

фитнес центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 м² на 1 посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 м² на 1-го посетителя);

детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы – не более 5 чел., по записи); дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 чел.);

аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).

С 17 августа разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 чел.) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубные команды (не более 30 чел., проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).

С 17 августа возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

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