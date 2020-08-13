Осушение Малого Талдыколя - мнения экологов и акимата разделились

По словам специалистов, на озере обитают и размножаются множество видов птиц, в том числе лебеди. Но по информации городских властей, осушение водоемов не окажет вредного воздействия на окружающую среду.

Мнения экологов и городских властей разделились в вопросе благоустройства территории вокруг озера Малый Талдыколь, который расположен на левобережье столицы, передает корреспондент zakon.kz.

После того, как стало известно о планах городских властей заняться вопросом Талдыколя — система озер, расположенная на левобережье Нур-Султана, экологи забили тревогу. По мнению экоактивистов, в случае осушения одной из частей озера, это так или иначе повлияет на местную экосистему и может привести к более серьезным последствиям.

Так, по словам, старшего научного сотрудника Ассоциации сохранения биоразнообразия Руслана Уразалиева, на озере обитают и размножаются множество видов птиц, в том числе лебеди. Всего специалисты насчитали более 5 тыс. особей и 28 видов птиц.

Мы были на этой территории и засняли с помощью квадрокоптера семейство лебедей и других птиц с цыплятами. Они живут и размножаются в этих водах. Это стабильная экосистема. Через две-три недели начнется миграция и сюда прилетят другие птицы и уже другое их количество здесь будет. Это для тех скептиков, которые утверждают, что озера мертвые и что там ничего нет, — сказал Руслан Уразалиев во время эфира, организованном Ассоциацией практикующих экологов.

Президент ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова добавила, что акиматом было принято решение по строительству социального жилых домов, но для этого необходимо осушить озеро. В этом случае, это не только повлияет на местную фауну, но и на климат города.

Акимат часть хочет высушить, там будет сухая земля. Но с каждым годом у нас наблюдается повышение температуры воздуха в летнее время. Если часть озера осушат, то может произойти ситуация, как в южных регионах, когда температура будет под 40. По идее такие места являются охладителем территории, — объяснила Лаура Маликова.

В свою очередь в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана сообщили, что акиматом осуществляются мероприятия по строительству социальных объектов, объектов жилищно-гражданского назначения и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Так, например, генеральным планом предусмотрено освоение территории, расположенной южнее улицы Е-10, западнее проспекта Туран, которая в настоящее время занята водно-болотным объектом, образованным за счет особенности рельефа в результате скопления атмосферных осадков и поддерживается за счет притока талых вод.

В ответе уполномоченного органа отмечается, что водно-болотный объект не имеет естественной связи с озером Талдыколь, не оказывает взаимного влияния посредством поверхностного притока и подземных вод. В настоящее время, водно-болотный объект в результате гниения органических соединений и скопления мусора является очагом распространения неприятного запаха, скопления насекомых (комары, клещи).

Одним из этапов по реализации Генерального плана столицы является освоение территории занятой данным водно-болотным объектом, на котором планируется строительство жилья и социальных объектов. В концепции застройки этой территории согласно проекта детальной планировки для жителей прилегающих жилых массивов предусмотрено создание искусственного водоема с благоустройством прилегающей территории, — сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Также в ведомстве уточнили, что в 2013 году акиматом города было инициировано исследование по осушению болотистых водоемов. Научная работа проводилась ТОО «Научно-производственное предприятие "Биосфера" для разработки рабочего проекта по осушению озера Малый Талдыколь. Согласно исследованию, осушение водоемов не окажет вредного воздействия на окружающую среду и не представляет опасности для здоровья населения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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