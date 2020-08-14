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В прокуратуре назвали причины падения флагштока в Атырау

Подрядчик установил флагшток, который по стоимости в три раза дешевле заложенных в смете.

Фото : azh.kz14 августа 2020, 10:16

20 декабря 2019 года в Атырау рухнула секция 91-метрового флагштока. Прокуратура области проанализировала соблюдение законности на объекте, передает zakon.kz.

Установлено, что вопреки требованиям проектно-сметной документации, без согласования авторского надзора подрядчик установил флагшток, который по стоимости в три раза дешевле заложенных в смете 203 млн тенге.

В свою очередь Управление строительства области, нарушая требования законодательства, самовольно согласовало замену флагштока. Таким образом, аварийная ситуация, вызванная незаконными действиями подрядчика и местного исполнительного органа, привела к угрозе жизни и здоровью людей, - говорится в сообщении надзорного органа.

Материалы по факту хищения в особо крупном размере переданы в Департамент экономических расследований для проведения досудебного расследования.


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