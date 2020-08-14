От чего зависит успешный выход Казахстана из кризисного периода, рассказал эксперт

За последнее время мы стали свидетелями того, как пандемия стала триггером в дестабилизации целого ряда стран, в том числе и наших соседей.

13 августа состоялась встреча председателя Совета Безопасности с премьер-министром Аскаром Маминым, на которой обсуждались предварительные итоги экономического развития страны и обозначены планы работы в постпандемийный период. Своим мнением о том, на что должно ориентироваться казахстанское общество, чтобы сохранить и, главное, преумножить то чего мы достигли за годы независимости перед лицом беспрецедентных по масштабам угроз, поделился эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Ерлан Мадиев, сообщает zakon.kz.

Наша страна, как и все международное сообщество столкнулась с беспрецедентным по масштабам кризисом, вызванного негативными последствиями пандемии, которая на сегодняшний день уже унесла жизни более 750 тыс. человек в мире. Совсем недавно стало известно, что экономика США испытала наихудшее квартальное падение за всю свою историю, сократившись почти на 33%. Схожие процессы наблюдаются и в Европе: за второй квартал экономическая активность в ЕС сократилась на 12,1% - новый исторический антирекорд крупнейшего интеграционного объединения в мире. Китай, одна из немногих экономик мира, которой удалось сохранить позитивную динамику роста, сталкивается с усугубляющейся проблемой плохих кредитов, которая стала результатом вынужденной мерой по накачиванию экономики заемными средствами. За первую половину 2020 года китайские банки выдали $ 1,73 трлн кредитов – беспрецедентные цифры для китайской экономики, – отметил Ерлан Мадиев.

Самое главное, по его словам, что антирекорды глобального экономического развития могут быть обновлены уже в ближайшей перспективе в связи повторной волной заражений.

На этом фоне правительство страны должно быть готово к наихудшим сценариям развития глобальной ситуации, стабильно обновляя и адаптируя антикризисные планы. Особое значение имеет определение новых точек роста, а также оказания эффективной поддержки малому и среднему бизнесу, что в совокупности будет гарантировать генерацию новых рабочих мест в экономике.

Не менее важным является сохранение социальной и политической стабильности, от которой во многом будет зависеть успешный выход Казахстана из кризисного периода. Елбасы неслучайно указал на рост глобальных противоречий и конфликтов на международной арене, которые создают риски для национальной безопасности страны. За последнее время мы стали свидетелями того, как пандемия стала триггером в дестабилизации целого ряда стран, в том числе и наших соседей. Под влиянием негативных последствий коронакризиса общество становится более восприимчивым к различным "раздражителям", в результате чего оно легко поддается к различным манипуляциям извне. Это создает риски для втягивания стран в опасный водоворот геополитических событий – негативный сценарий, о котором и предупредил Н. Назарбаев. Таким образом, перед лицом беспрецедентных по масштабам угроз казахстанское общество должно консолидироваться вокруг государства. Только так мы сможем сохранить и, главное, преумножить то чего мы достигли за годы независимости, – подытожил эксперт.

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