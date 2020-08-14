Когда в Алматы снова будут ужесточать карантин
Не смотря на стабилизацию и некоторое затишье в темпах роста заболеваемости, работа в акимате идет полным ходом.
Фото : пресс-служба14 августа 2020, 12:35
Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров в ходе онлайн-брифинга сообщил, при каких показателях в мегаполисе будут снова вводить жесткие ограничительные меры карантина, передает zakon.kz.
Мы для себя определили точку возврата (к жестким карантинным мерам - Прим.Авт) на уровне 350 пациентов в сутки и это позволяет нам прогнозировать. То есть, при росте случаев госпитализации должны включаться ограничительные меры, при достижении критической точки – 350 госпитализированных в сутки, или при заполнении стационаров более, чем на 70%, мы будем вынуждены включать жесткие ограничительные меры, которые позволят нам снизить уровень госпитализации и работать в зоне относительного комфорта. То есть, того уровня, когда имеется возможность на стационарном уровне проводить качественное лечение всех пациентов и не допустить коллапс системы здравоохранения. На этом уровне меры носят гибкий характер, что позволяет бизнесу не закрываться в целом, а работать с некоторыми ограничениями. Конечно, в будущем, при снижении уровня госпитализации, можно будет дать возможность восстановиться экономической активности, - сказал Камалжан Надыров.
Не смотря на стабилизацию и некоторое затишье в темпах роста заболеваемости, работа в акимате идет полным ходом.
Достигнутые сегодня положительные результаты позволяют нам говорить о возможных послаблениях для бизнеса и населения. К сожалению, при пренебрежении жителями мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, мы не исключаем повторной вспышки, - заявил Надыров
Добавим, что после 17 августа в Казахстане ослабляют карантинные меры в будние дни.
Альберт Ахметов
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