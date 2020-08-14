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Как осенью врачи будут отличать грипп от коронавируса

Есть ряд моментов, по которым наши специалисты будут дифференцировать тот или иной диагноз, сказал Надыров.

Фото : dw.com14 августа 2020, 12:44

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров рассказал, как осенью врачи будут отличать коронавирус от гриппа, передает zakon.kz.

Будут применяться лабораторные исследования, которые будут помогать нам дифференцировать заболевание, в том числе ПЦР-анализ, который специфичен. При наличии коронавирусной инфекции мы будем получать положительный ПЦР-анализы. Надо понимать, что при ОРВИ и гриппе картина с развитием пневмонии иная. Резкого развития воспалительного процесса в легких как правило не вызывает. То есть, есть ряд моментов, по которым наши специалисты будут дифференцировать тот или иной диагноз, - сказал Камалжан Надыров.

Он отметил, что специфического лечения при коронавирусе до сих пор нет, поэтому препараты и тактика лечения для снижения симптомов будут одни и те же.

Для того, чтобы снизить риск всплеска заболевания ОРВИ и пневмонии нами в этом году будет усилена работа по вакцинации именно гриппа, - добавил Надыров.


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