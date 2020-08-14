"Пока живой". Лукашенко опроверг слухи о своем отбытии за границу

Он также прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что находится в стране. Об этом он заявил на совещании по работе стройотрасли, передает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, - сказал Лукашенко в начале совещания.

На совещании он отметил позитивные итоги работы строительной отрасли в первом полугодии этого года. Глава государства поинтересовался, какие итоги ожидаются по окончании года, как обстоят дела с экспортом строительных услуг и материалов.

Важнейшим приоритетом государственной политики в отрасли всегда являлось жилищное строительство. Как регионами решается задача по ликвидации очереди среди многодетных семей? Какие меры приняты по развитию рынка арендного жилья, увеличению доли домов, возведенных за счет средств ведомств и предприятий? Что сделано для того, чтобы строить больше малоэтажного, индивидуального жилья? - поинтересовался Лукашенко.

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