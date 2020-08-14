Умерла Валентина Легкоступова
Последние несколько дней певица находилась в коме из которой так и не вышла.
Фото : vk.com/legkostupovavalentina14 августа 2020, 21:48
Умерла Валентина Легкоступова, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщила в Instagram ее дочь.
Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память..., - написала она.
Последние несколько дней певица находилась в коме. Певицу обнаружили с пробитой головой в своей квартире. Она получила травмы, предположительно, упав в своей квартире, ее никто не избивал.
Звезда 80-х Валентина Легкоступова, известна по хитам "Капля в море" и "Ягода-малина".
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