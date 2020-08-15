Больше трех лет пострадавший в аварии пытается добиться правды

Расследование уголовного дела прекращали несколько раз, мотивируя тем, что отсутствует состав преступления.

Больше трех лет Гюльджалал Гасанов, пострадавший в автомобильной аварии в Павлодарской области, пытается добиться справедливости. Но полиция утверждает, что он сам спровоцировал ДТП, в результате которого лишился здоровья. Родные пострадавшего уверены – следователи просто не хотят разбираться в произошедшем, сообщает zakon.kz.

Рассказать о происхождении своих шрамов Гюльджалал Гасанов не может. Из-за серьезной черепно-мозговой травмы он утратил способность говорить. А правая часть тела парализована, передает Первый канал "Евразия".

В феврале 2017 года водитель фуры попал в автомобильную аварию на трассе в Западно-Казахстанской области. О трагедии родные мужчины узнали от полицейских.

Я говорю: где мой отец? Он говорит: твой отец живой, санавиацией прилетели врачи, ему делают операцию на голову. У него открытая черепно-мозговая травма. Он в коме находится, - вспоминает сын пострадавшего Русиф Гасанов.

Пока врачи боролись за жизнь мужчины, полицейские восстанавливали картину произошедшего.

"Со слов потерпевших, во время движения на встречную полосу выехал другой автомобиль, тоже грузовой. В последний момент оба водителя вильнули в разные стороны, но избежать столкновения не удалось. Удар пришелся по касательной, в результате чего машину Гасанова выбросило в кювет".

Это подтверждают и результаты независимых экспертиз. Но у полицейских своя версия, согласно которой на встречную полосу выехал Гасанов, и якобы он виновник аварии. Внести ясность могла запись с видеорегистратора, которую в день ДТП изъял дознаватель Хайруллин. Но уже позднее файлы с носителя были стерты. При том, что сам гаджет находился в полиции, а доступ к нему был только у дознавателя.

Записи с этого видеорегистратора. На них были наложены, получается, другие записи – там игры были, мультики какие-то, разные папки, чтобы все это как бы закрыть. Когда восстановили, на видеорегистраторе именно эта запись была повреждена, - утверждает дочь пострадавшего Олеся Гасанова.

Расследование уголовного дела прекращали несколько раз, мотивируя тем, что отсутствует состав преступления. Второму участнику ДТП – водителю грузовика, столкнувшегося с машиной Гасанова, следствие обвинений не предъявило.

Второй водитель – Рамаев – виновен. Рамаев выехал на встречную полосу, объезжая снегоуборочную машину. Он просто не посмотрел, что впереди едет машина, резко совершил обгон, тем самым, совершил ДТП на стороне моего отца, - говорит дочь пострадавшего Олеся Гасанова.

В департаменте полиции Западно-Казахстанской области, который занимался расследованием дела, ситуацию никак не прокомментировали. Но семья Гюльджалала Гасанова сдаваться не намерена, подготовив обращение в генеральную прокуратуру.

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