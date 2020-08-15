"Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2 в Лиге чемпионов

Мюнхенская "Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча мюнхенской "Баварии" и испанской "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА окончилась в пятницу, 14 августа, со счетом 8:2 в пользу немецкой команды, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Причем один из двух голов "Барселоны" забил в свои ворота защитник Давид Алаба. По два гола у "Баварии" забили Томас Мюллер и Филиппе Коутиньо. Также отличились Перишич, Гнабри, Киммих и Левандовски.

Этот матч, прошедший в Лиссабоне в рамках так называемого "финала восьми", стал рекордным сразу по нескольким показателям. "Барселона" с 1946 года не пропускала 8 мячей в официальных матчах, а в еврокубках – никогда. Кроме того, впервые за 14 лет в полуфинале Лиги чемпионов не осталось ни одной испанской команды. В свою очередь, "Бавария" уже к стадии четвертьфинала Лиги чемпионов забила соперникам 40 голов, что является рекордным показателем для клуба.

Турнир Лиги чемпионов был прерван в марте на стадии 1/8 финала из-за пандемии коронавируса. Оставшиеся матчи были решено доиграть в августе в Лиссабоне в рамках "финала восьми". В полуфинале "Бавария" сыграет с победителем матча "Манчестер Сити" - "Олимпик Лион".

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