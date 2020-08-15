На грани экологической катастрофы оказалось озеро Камбаш в Кызылординской области

По словам специалистов, проблема решится только в одном случае - если наполнится водой Сырдарья.

Жители сельского округа Камыстыбас Кызылординской области бьют тревогу: озеро Камбаш мелеет на глазах, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Это повлекло за собой целый ряд экологических проблем, и отразилось на занятости местных жителей и развитии предпринимательства в целом.

Обмеление озера уже вызвало экологическую проблему. В окрестностях участились пыльные бури, а вечером, когда ветер дует в сторону поселка, несет зловонием. Это от стоячей воды. Если не придет большая вода, угроза катастрофы очевидна. Рыбаки потеряют работу, встанет и Косжарский рыбопитомник, который каждую осень питает озеро мальками, - заявил аким сельского округа Камыстыбас Нуржау Дильмагамбетов.

Озеро Камбаш не только уникальный водоем, но и популярное место отдыха. Если оно высохнет, то здесь закроются и десятки объектов туризма. Буквально в песок могут уйти немалые бюджетные траты на строительство дорог и освещения.

Сегодня на Камбаше безлюдно и буквально пустынно. Заколочены все двери и окна домиков для отдыхающих. А ведь каждое лето на этом пляже отдыхало до тысячи человек в день.

По словам специалистов, проблема решится только в одном случае - если наполнится водой Сырдарья.

Летний приток воды в Шардару в этом году сильно упал. Воды едва хватает для рисовых полей. Надежда была на дожди, но и их нет. Если в верхних водохранилищах Токтогул, Кайраккум, Чарвак соберется много воды, то ее к нам пропустят. Но там тоже низкий уровень. А Камбаш мы постараемся заполнить осенью и зимой. В это время года из Кыргызстана идет большой спуск воды для выработки электричества. Эта вода затем собирается в Шардаре, - сообщил руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрат Жансултанулы.

"Наши сотрудники в составе специальной комиссии исследовали Камбаш и предложили провести мелиоративные работы. Нужно спасти мальков, которые могут погибнуть из-за изменения состава воды, рассмотреть пути для поступления воды в озеро, очистить дно, сформировать режим водообмена между соседними водоемами", - заявил директор аральского филиала научно-производственного центра рыбного хозяйства Тынысбек Баракбаев.

По словам местных жителей, в последний раз озеро Камбаш высыхало 35 лет назад. Но тогда проблема разрешилась - в осенне-зимний период года Сырдарья наполнила озеро до краев. Как все сложится в этот раз - неизвестно.

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