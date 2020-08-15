В Актобе мужчина избил и задушил пенсионерку 

Его задержали.

В Актобе мужчина убил одинокую пенсионерку, сообщает zakon.kz.

Согласно материалам дела 12 августа на телефон ЦОУ позвонили соседи погибшей и сообщили, что ночью умерла их соседка 83-летняя пенсионерка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила труп бабушки с признаками насильственной смерти "в виде механической асфиксии", - сообщили в полиции.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был проведен по дворовой обход, опрошены соседе в ходе которого полицейскими был установлен 57-летний актюбинец, который признался в содеянном. Мужчина водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по факту убийства.

Как выяснили полицейские, 11 августа он проник в дом одинокой пенсионерки и попытался ее ограбить. На шум проснулась бабушка, подозреваемый ее избил и задушил. Однако в доме пенсионерки он не нашел ничего ценного кроме небольшой суммы денег в 1-2 тысячи тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!