Турция завершила переговоры с 92 странами о возобновлении полетов.

Полеты из Казахстана в Турцию возобновят с 1 сентября, передает zakon.kz.

Как пишет местное издание Anadolu, Турция завершила переговоры с 92 странами о возобновлении полетов. Об этом сообщил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Турции.

По словам министра, полеты с Казахстаном, которые были возобновлены 20 июня, но снова приостановлены 4 июля из-за всплеска случаев заражения вирусом, будут возобновлены с 1 сентября.

Число случаев COVID-19 в Турции составляет 245 635 человек, включая 228 057 выздоровевших и 5912 смертей. Во всем мире пандемия вируса унесла жизни более 760 000 человек в 188 странах и регионах. США, Бразилия, Индия и Россия в настоящее время являются наиболее пострадавшими странами в мире.

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