Столкнулись 5 машин: Беременная женщина и мужчина погибли в ДТП на трассе Алматы-Кокпек-Коктал

На месте ДТП проводятся следственные действия.

14 августа около девяти часов вечера, на неосвещенном участке трассы Алматы - Кокпек - Коктал (Кульджинский тракт) произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

На 47 километре дороги в восточном направлении двигался Volkswagen Passat красного цвета, следом шел Mitsubishi Diamante. На встречу к ним ехали микроавтобус Honda Stepwgn, Volkswagen Passat белого цвета, а следом за ними ехал Opel Astra.

По одной из версии событий, по невыясненным обстоятельствам, на полосу встречного движения выехал микроавтобус Honda, в результате чего произошло столкновение с Mitsubishi Diamante.

Mitsubishi, двигаясь в восточном направлении, уже не управляемый после столкновения, врезался впереди идущий Volkswagen Passat , после чего обе машины вылетели с проезжей части в кювет. Вылетевший в кювет Passat начал переворачиваться, Diamante в свою очередь съехал с дороги и врезался в деревья.

Как объяснил Водитель Белого Volkswagen, после первого столкновения микроавтобуса с Mitsubishi, его лобовое стекло было полностью забрызгано, из-за чего ему пришлось резко тормозить. Но не успев остановиться, он подбил неуправляемый Stepwgn, который тащило в сторону города юзом. В результате чего, тот опрокинулся на бок, и уже на боку проскользил несколько десятков метров по встречной полосе.

В свою очередь в Фольксваген, также на тормозах, влетел Opel Astra.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Passat белого цвета. Ему была оказана медицинская помощь на месте. Водитель Honda был госпитализирован. Вылетевшего в кювет водителя и одного пассажира диаманта вытащили из машины проезжавшие мимо очевидцы. После чего их тоже госпитализировали.

Еще двое пассажиров Mitsubishi погибли на месте. Как выяснилось позже, погибшие были мужем и женой. По словам родственников, женщина была в положении.

На месте ДТП проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Степень вины и обстоятельства будут устанавливаться.

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