В Алматы произошло ДТП со смертельным исходом

Мотоцикл без седока вылетел на тротуар и пролетел по нему более десяти метров.

ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы 15 августа на улице Щепеткова, между улицами Сатпаева и Шаляпина, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Toyota Corolla двигался по улице Щепеткова в северном направлении по среднему ряду. Рядом, по крайнему правому ряду двигался мотоцикл Yamaha R6.

В какой-то момент водитель Toyota начал перестраиваться вправо. По всей видимости водитель не заметил мотоцикл, ударил его, после чего мотоциклист потерял управление и на полном ходу врезался в припаркованный на обочине автомобиль KIA Picanto.

Мотоциклист вылетел из седла и упал рядом с KIA. Мотоцикл без седока вылетел с проезжей части, сбил стоящего рядом с машиной водителя KIA и пролетел по тротуару еще более десяти метров.

Водитель KIA скончался на месте. Мотоциклиста с многочисленными травмами доставили в реанимацию. По имеющейся информации, сейчас он в коме.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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