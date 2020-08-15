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Прокурора и полицейских поймали на взятке в Алматы

Начато досудебное расследование.

Фото : zakon.kz15 августа 2020, 21:28

За 200 000 тенге они не стали бы заводить дело об административном правонарушении, сообщает zakon.kz.

15 августа текущего года Антикоррупционной службой города Алматы совместно с сотрудниками внутренней безопасности прокуратуры города Алматы изобличены инспектора ОАП УП Алмалинского района ДП города Алматы и прокурор отдела прокуратуры этого же района в незаконном получении денежных средств в сумме 200 000 тенге у гражданина "Б" за непривлечение к административной ответственности.

В настоящее время начато досудебное расследование и проводятся необходимые следственные действия, - говорится в сообщении прокуратуры города Алматы.

Иные сведения, в интересах следствия разглашению не подлежат.


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