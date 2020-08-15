Лукашенко: Страну мы никому не отдадим

Он также предостерег от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей.

В субботу, 15 августа, Александр Лукашенко прибыл в Генеральный штаб Беларуси, сообщает zakon.kz.

Там он выступил с заявлением о том, что правительство не отдаст страну никому, особенно в руки западных государств, передает БелТА.

Страну мы никому не отдадим... Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы, — сказал президента Беларуси.

Он отметил, что за рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство.

На совещании он также предостерег от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей.





В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве, – предупредил Лукашенко.

По данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Часть белорусов заявили, что не согласны с подготовкой и итогами голосования, начались волнения.

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