Названа новая версия появления COVID-19

Китайские официальные лица продолжают утверждать, что COVID-19 зародился на одном из "мокрых рынков" Ухани в 2019 году, но некоторых мировые эксперты сомневаются в этом.

Появилось предположение, что коронавирус появился не в конце прошлого года в Ухане, как принято считать, а в тысяче километров от этой китайской провинции в 2012 году, сообщает zakon.kz.

Американские вирусологи Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон опубликовали материал, в котором говорится, что похожий на COVID-19 вирус был выявлен именно тогда, когда шесть горнорабочих, трое из которых умерли, подхватили неизвестное заболевание, передает The Sun.

Информация из отчетов заставила нас пересмотреть все, что, как мы думали, мы знали о происхождении пандемии COVID-19, — заявили ученые.

Врачи подключали пациентов к ИВЛ, давали антибиотики. У заболевших были симптомы, схожие с COVID-19: высокая температура, сухой кашель, а также боли в конечностях.

Китайские официальные лица продолжают утверждать, что COVID-19 зародился на одном из "мокрых рынков" Ухани в 2019 году, но некоторых мировые эксперты сомневаются в том, что эта версия соответствует действительности.

Китайские "мокрые рынки" в 2003 году стали источником атипичной пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в 2003 году. Ученые предупреждали, что если их не привести в соответствие санитарным нормам, они еще не раз могут стать рассадником для новых видов инфекций.

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