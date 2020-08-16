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Дарига Назарбаева высказалась о смерти сына

В этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей утрате, - Дарига Назарбаева.

Фото : ТАСС16 августа 2020, 21:27

Дарига Назарбаева, дочь первого Президента Казахстана и экс-председатель Сената Парламента обратилась к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - сказала Дарига Назарбаева.

16 августа скончался Айсултан Назарбаев


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