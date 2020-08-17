Цой обратился к предпринимателям, возобновляющим работу с 17 августа

Возобновление предпринимательской деятельности без регистрации на площадке www.infokazakhstan.kz является нарушением законодательства.

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации Правительство утвердило План поэтапного смягчения карантинных мер, согласно которому с 17 августа будут сняты ограничения для ряда объектов бизнеса, включая торговые центры, объекты общепита, автосалоны, детские образовательные учреждения и др.,сообщает zakon.kz.

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РК № 47 от 14 августа 2020 г. для получения разрешения всем субъектам предпринимательства необходимо пройти регистрацию через ЭЦП посредством электронного портала www.infokazakhstan.kz.

Получение акта соответствия санитарным требованиям (акт о готовности) в уведомительном предполагает три шага (зайти на сайт, скачать постановление главного санитарного врача, заверить ознакомление электронной цифровой подписью, получить акт о готовности), при разрешительном порядке – к вышеуказанным действиям добавляется прохождение проверки объекта на готовность. Акт соответствия нужно распечатать и разместить на входе или видном месте на случай приезда мониторинговых групп.

Крайне важно, чтобы бизнес с максимальной ответственностью относился к требованиям по санитарной безопасности, которые широко обсуждались и были приняты в рамках обсуждений на базе Палаты предпринимателей. Хотел бы подчеркнуть, что именно с учетом повышения ответственности бизнеса мы согласились на применение уведомительного характера до 90 процентов видов предпринимательской деятельности, когда бизнес гарантирует соблюдение саннорм под свою ответственность, т.е. без проверок. Отсутствие проверки не означает, что ответственности нет. Общественный контроль, любой посетитель может отправить информацию о нарушении в контролирующие органы. Ситуация, сложившая после завершения карантина в мае, показала, что крайне важно соблюдать санитарные требования бизнесом, объекты которых становятся центром сосредоточения населения, - отметил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Для профилактики и выявления нарушений требований к деятельности объектов предпринимательства будут действовать общественный контроль. Также в рамках сайта www.infokazakhstan.kz существует возможность отправки в службы СЭС информацию о нарушении санитарных требований.

Хотел бы подчеркнуть, что возобновление предпринимательской деятельности без регистрации на площадке www.infokazakhstan.kz является нарушением законодательства. Призываю предпринимателей воспользоваться возможностями данного портала, который позволяет не заполнять дополнительные документы, а буквально за 10 минут отправить заявку. Неукоснительно соблюдая требования санитарной безопасности, вместе мы внесем вклад в сохранение положительного тренда по снижению заболеваемости, - подчеркнул министр здравоохранения Алексей Цой.

Электронная платформа действует с 14 августа 2020 года. За первые сутки посредством www.infokazakhstan.kz получены заявки от 5,8 тыс. субъектов предпринимательства.

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