Волонтеры помогают развозить обеды врачам, борющимся с COVID-19
Сейчас волонтеры кормят 30 медиков, работающих в инфекционных стационарах, развернутых в госпитале для ветеранов ВОВ, это так называемая красная зона.
В Казахстане 2020 год объявлен Годом волонтера. Неравнодушные алматинцы, несмотря на спад пандемии коронавируса в нашей стране, продолжают помогать соотечественникам. Корреспондент zakon.kz узнал, как нашли друг друга волонтерская группа Sorpa и социальное Training Cafe.
Волонтерская группа "Sorpa" с начала весны занималась приготовлением обедов для медиков, борющихся с коронавирусом. Наша страна пережила новый подъем заболеваемости коронавирусом и пневмонией, и сейчас, к счастью, эпидемия стремительно идет на спад. Тем не менее, медики по-прежнему остаются на передовой борьбы с опасной заразой. Социальное Training Cafe совместно с волонтерской группой Sorpa готовит обеды для людей, по долгу службы ежедневно спасающих жизни пациентов, заразившихся коронавирусом.
Мы с волонтерами больше месяца работаем. Они сами нас нашли, слышали про наш проект, решили и нам помочь, чтобы наши ребята тоже были при деле. Мы работали больше месяца с ними, они собирали деньги с помощью краудфандинга, находили спонсоров, заказывали у нас, мы готовили. Мы решили со своей стороны тоже помочь нашим волонтерам, сами запустили краудфандинг. За эту неделю буквально мы собрали 25 тыс. тенге, это примерно 30 порций, на 1 раз накормить, - рассказала управляющая Training Cafe Светлана Куаныш.
Сейчас волонтеры кормят 30 медиков, работающих в инфекционных стационарах, развернутых в госпитале для ветеранов ВОВ, это так называемая красная зона.
Сегодня с волонтерами созвонимся, еще на 1 день привезти. Из столицы волонтеры откликнулись, перечислили часть денег. Немного ранее возили обеды в Институт урологии, но там сейчас ковид-стационар закрыли. Также готовим обеды для врачей во 2-м роддоме. Сейчас многие инфекционные стационары свернуты, но какая-то часть остается, им нужно, - пояснила Светлана Куаныш.
Работники кафе с удовольствием помогают медикам. Training cafe работает около 5 лет, сотрудники - люди с нарушениями здоровья, из детских домов, они особенно сильно чувствуют, как сейчас необходима поддержка врачам не только со стороны государства, но и от сограждан.
Ранее волонтеры, насколько я знаю, сами готовили дома, либо в других кафе заказывали. Мы пошли навстречу, сделали скидку. Медикам хочется помочь, - добавила Светлана Куаныш.
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Обед врачам⠀ ⠀ Уважаемые подписчики, после нашей публикации о Краудфандинге совместно с волонтерами проекта «Sorpa» для обеда мед.работникам Научного Центра урологии и 2 роддома, где сейчас развернули провизорные стационары для больных Covid, к нам начали поступать предложения и вопросы о том, куда можно отправить деньги. ⠀ ⠀ Управляющая социального проекта Training cafe & bar Куаныш Светлана Мергенбаевна открыла счёт, куда уже начали поступать деньги от людей, желающих внести свой вклад в помощь мед.работникам и нашему социальному кафе. ⠀ ⠀ В наш счёт уже поступили деньги в размере 24 500 тенге. Краудфандинг продолжается и мы надеемся возобновить в скором времени поставку обедов другим мед.работникам, работающим в провизорных стационарах. ⠀ _________________________________⠀⠀⠀ ‼️KASPI GOLD‼️⠀ ⠀ ✅Номер телефона: +7701 439 18 30⠀ ⠀ ✅Номер счета: 5169 4971 1845 1057⠀ ⠀ ✅Куаныш Светлана Мергенбаевна⠀ ⠀ ❗️При переводе денег не забудьте подписать «Обед медработникам» ????????⠀ _________________________________⠀⠀⠀ ⠀ Мы в свою очередь обещаем, что будем постить фотоотчёт сколько денег поступило и каким образом мы их распределили. ⠀ ⠀ ❗️Пожертвовав 100, 200, 1000 тенге вы запускаете механизм добра, ☞ наш особенный персонал получит новые заказы, будут готовить еду и получать деньги за свой труд, ☞ медработники, задействованные на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут вкусно накормлены, ☞ чем больше в мире добрых людей, тем мир становится лучше. Добро обязательно возвращается к тем, кто не остался в стороне и не отказал в помощи. ⠀ _________________________________⠀⠀⠀ @training_cafe_almaty⠀ ⠀ Training cafe & bar⠀ Мы - социальное кафе, где работают люди с ментальными нарушениями. Тренинг кафе занимается инклюзией людей с ментальными нарушениями здоровья через возвращение на открытый рынок труда. ⠀ ⠀ ????Часы работы: ⠀⠀ Пн-Пт 10:00-22:00 ⠀⠀ Сб-Вс 12:00-22:00 ⠀⠀ _________________________________⠀⠀⠀ ????Казахстан – Алматы, ул. Макатаева,125⠀⠀ ⠀⠀⠀ ???? +7 701 122 70 16⠀⠀ _________________________________⠀⠀ #тренингкафе #летникиалматы
В планах волонтерской группы Sorpa и Training Cafe продолжать сотрудничество, тем более, что все СМИ и специалисты предупреждают о второй волне коронавируса.
Альберт Ахметов
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