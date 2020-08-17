Волонтеры помогают развозить обеды врачам, борющимся с COVID-19

Сейчас волонтеры кормят 30 медиков, работающих в инфекционных стационарах, развернутых в госпитале для ветеранов ВОВ, это так называемая красная зона.

В Казахстане 2020 год объявлен Годом волонтера. Неравнодушные алматинцы, несмотря на спад пандемии коронавируса в нашей стране, продолжают помогать соотечественникам. Корреспондент zakon.kz узнал, как нашли друг друга волонтерская группа Sorpa и социальное Training Cafe.

Волонтерская группа "Sorpa" с начала весны занималась приготовлением обедов для медиков, борющихся с коронавирусом. Наша страна пережила новый подъем заболеваемости коронавирусом и пневмонией, и сейчас, к счастью, эпидемия стремительно идет на спад. Тем не менее, медики по-прежнему остаются на передовой борьбы с опасной заразой. Социальное Training Cafe совместно с волонтерской группой Sorpa готовит обеды для людей, по долгу службы ежедневно спасающих жизни пациентов, заразившихся коронавирусом.

Мы с волонтерами больше месяца работаем. Они сами нас нашли, слышали про наш проект, решили и нам помочь, чтобы наши ребята тоже были при деле. Мы работали больше месяца с ними, они собирали деньги с помощью краудфандинга, находили спонсоров, заказывали у нас, мы готовили. Мы решили со своей стороны тоже помочь нашим волонтерам, сами запустили краудфандинг. За эту неделю буквально мы собрали 25 тыс. тенге, это примерно 30 порций, на 1 раз накормить, - рассказала управляющая Training Cafe Светлана Куаныш.

Сейчас волонтеры кормят 30 медиков, работающих в инфекционных стационарах, развернутых в госпитале для ветеранов ВОВ, это так называемая красная зона.

Сегодня с волонтерами созвонимся, еще на 1 день привезти. Из столицы волонтеры откликнулись, перечислили часть денег. Немного ранее возили обеды в Институт урологии, но там сейчас ковид-стационар закрыли. Также готовим обеды для врачей во 2-м роддоме. Сейчас многие инфекционные стационары свернуты, но какая-то часть остается, им нужно, - пояснила Светлана Куаныш.

Работники кафе с удовольствием помогают медикам. Training cafe работает около 5 лет, сотрудники - люди с нарушениями здоровья, из детских домов, они особенно сильно чувствуют, как сейчас необходима поддержка врачам не только со стороны государства, но и от сограждан.

Ранее волонтеры, насколько я знаю, сами готовили дома, либо в других кафе заказывали. Мы пошли навстречу, сделали скидку. Медикам хочется помочь, - добавила Светлана Куаныш.

В планах волонтерской группы Sorpa и Training Cafe продолжать сотрудничество, тем более, что все СМИ и специалисты предупреждают о второй волне коронавируса.

Альберт Ахметов

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