Работники легкой промышленности выражают соболезнования семье Назарбаевых
Примите наши искренние глубокие сопереживания.
Фото : 24.ua17 августа 2020, 13:57
Работники трудовых коллективов отрасли легкой промышленности выразили соболезнования семье Назарбаевых, сообщает zakon.kz.
Работники трудовых коллективов отрасли Легкой промышленности Республики Казахстан выражают соболезнования Директору Фонда Первого Президента Назарбаевой Дариге Нурсултановне и членам семьи в связи с безвременной утратой близкого человека Айсултана. Примите наши искренние глубокие сопереживания, в это тяжелое время мы с Вами, - говорится в сообщении СРО "Национальное объединение предприятий легкой промышленности "Qaz Textile Industry".
16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева. Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца.
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