Автора "Коронавирус, кет!" пригласили в США

Концерт пройдет после окончания пандемии.

Автора хита "Коронавирус, кет!" Марата Омарова пригласили в США на благотворительный концерт, который собирается устроить президент Дональд Трамп после окончания пандемии, передает zakon.kz.

Я являюсь членом Всемирной ассоциации композиторов. Это мои коллеги сказали, что нас ввели в список. Что, когда закончится пандемия, приглашают на благотворительный концерт. Меня приглашают, как автора этой песни, - рассказал композитор.

Чтобы песня была более позитивной, Омаров поменял слова. Так что в США вполне возможно, вместо "Коронавирус, кет!" будут слушать "Бақытты күндер, кел!". Но где именно она будет исполнена автор пока не знает. Сообщается, что мероприятие будет организовано от имени президента США Дональда Трампа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Каронавирус кет, кет, кет! Халықаралық Челлендж! Публикация от Марат Омаров???? (@marat_omarov_kz) 12 Мар 2020 в 7:15 PDT

Омаров рассказал историю создания песни.

В декабре я был в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке с концертами. 21 марта в Майами должно было быть мероприятие большого масштаба, казахстанцы организовывали Наурыз. Мне взяли билеты, я должен был поехать, но 12 марта заявили, что Дональд Трамп в связи с коронавирусом отложил на апрель. Я тогда написал песню "Коронавирус, кет!" и запустил челлендж. Моя песня вошла в топ и Трамп написал в Twitter, что якобы он тратит 50 млн долларов для того, чтобы отвратить коронавирус, а там казахстанский композитор написал песню "кет, кет, кет", - поделился композитор.

Казахстанский певец Марат Омаров является исполнителем знаменитой песни "Анасы бар адамдар, ешқашан қартаймайды". Весной этого года он спел песню "Коронавирус, кет!", которая стала хитом. В песне речь идет о коронавирусе. Автор просит вирус "уйти" и "не приближаться".

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