Вакцина от коронавируса в Казахстане для большинства будет платной

Бесплатно ее получат только люди из группы риска.

Вакцины от коронавирусной инфекции могут быть платные для большей части населения Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Есть традиционная группа риска. Их 2 млн 182 тыс. человек в Казахстане. Это люди, у которых есть хронические заболевания, в том числе люди старше 65 лет и другие, поэтому стоит ли здоровым людям пытаться попасть в этот список, — сказал официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что есть социальные правила и здравомыслящие граждане должны разделять такую позицию, однако заверил, что озвучит данный вопрос перед руководством ведомства.

Потому что есть определенные социальные правила, законы, здоровый работающий человек может обеспечивать себя сам, в том числе и вакциной. Это моя личная позиция. Думаю, многие здравомыслящие граждане должны разделять такую позицию. Эти вопросы я, конечно, донесу до руководства Министерства здравоохранения и могу дать полный ответ, — заявил Коджахметов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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