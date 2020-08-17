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Вакцина от коронавируса в Казахстане для большинства будет платной

Бесплатно ее получат только люди из группы риска.

Фото : kazakh-tv.kz17 августа 2020, 16:08

Вакцины от коронавирусной инфекции могут быть платные для большей части населения Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Есть традиционная группа риска. Их 2 млн 182 тыс. человек в Казахстане. Это люди, у которых есть хронические заболевания, в том числе люди старше 65 лет и другие, поэтому стоит ли здоровым людям пытаться попасть в этот список, — сказал официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что есть социальные правила и здравомыслящие граждане должны разделять такую позицию, однако заверил, что озвучит данный вопрос перед руководством ведомства.

Потому что есть определенные социальные правила, законы, здоровый работающий человек может обеспечивать себя сам, в том числе и вакциной. Это моя личная позиция. Думаю, многие здравомыслящие граждане должны разделять такую позицию. Эти вопросы я, конечно, донесу до руководства Министерства здравоохранения и могу дать полный ответ, — заявил Коджахметов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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