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Назначен вице-министр сельского хозяйства

Им стал Руслан Манатаев.

Фото : primeminister.kz17 августа 2020, 16:09

Постановлением Правительства РК Манатаев Руслан Ергалиевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает zakon.kz.

Руслан Манатаев родился в 1984 году в Карагандинской области.

В 2005 году окончил Казахский экономический государственный университет им. Т. Рыскулова, в 2017 году — Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышбаева, в 2020 году — Назарбаев университет.

В разные годы работал в коммерческих структурах.

В 2014-2017 гг. — управляющий директор, советник президента АО "Транстелеком". В 2017-2018 гг. — директор ТОО "Астана — новые технологии — 2008".

С 2018 года по настоящее время занимал должности управляющего директора по ИТ-решениям, вице-президента по телекоммуникациям, заместителя председателя правления АО "Транстелеком".


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