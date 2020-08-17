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На 62,6 млн тенге оштрафовали казахстанцев за отсутствие масок

С 5 июля за отсутствие масок привлечены к адмответственности к штрафу 2778 физлиц.

Фото : Zakon.kz17 августа 2020, 16:27

На брифинге в СЦК официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов рассказал о количестве привлеченных к адмотвественности граждан за нарушение требования по обязательному ношению медицинских масок, передает корреспондент zakon.kz.

Мы ведем такой учет, с 5 июля за отсутствие масок привлечены к адмответственности к штрафу 2778 физлиц. Значительная часть 2472 за то, что находились без масок в закрытых помещениях, где требуется обязательное ношение, и 306 привлечены за несоблюдение в общественных местах и на улице, - сказал Коджахметов.

Он добавил, что нарушения выявляют сотрудники мониторинговых групп, также местной полицейской службой. Данные передаются в Минздрав, где выносится решение по привлечению к адмштрафу.

По его словам, также с 5 июля 2020 года привлекли к ответственности за нарушение требований карантина по статье 425 КоАП 123 юрлица. На 13 августа сумма штрафов составила 62,6 млн тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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