В Алматы тяжелоатлет спас из горящего дома 6 человек

Ему помогали еще несколько человек.

В Алматы героический поступок совершил 33-летний мастер спорта по тяжелой атлетике, неоднократный чемпион РК, чемпион международного турнира Османалиева, неоднократный призер международных турниров, участник чемпионатов мира и Азии, призер чемпионата мира в Венгрии Даурен Рымкулов, передает zakon.kz.

14 августа в 21:33 на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о пожаре в Алмалинском районе в доме 49 по улице Радостовца. По прибытию пожарных расчетов, открытым пламенем горела кухня и прихожая квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. В течение 4 минут пламя было локализовано, в окно третьего этажа были поданы пожарные стволы, через 20 минут пожар ликвидирован полностью на общ.площади 15.кв.м.

Еще до прибытия пожарных подразделений Даурен Рымкулов находился дома, услышал громкий шум в соседнем подъезде. Узнав о пожаре, незамедлительно собрал документы, вывел супругу с дочерью в безопасное место. Затем, не раздумывая, ринулся в соседний подъезд – где этажом выше от очага пожара жила его племянница 19 лет.

На лестничном марше подъезда горящей квартиры создалось сильное задымление, из-за которого, жильцы, проживающие выше третьего этажа не могли спуститься вниз, а владельцы квартир первых, вторых этажей спешно покидали свои квартиры.

Даурен поднялся за своей племянницей, но уже на втором этаже он почувствовал, что задыхается, спустившись смочил футболку водой и закрыв лицо ринулся на 4 этаж. На третьем этаже препятствие создавала распахнутая дверь горящей квартиры. Из нее вырывались пламя и клубы черного дыма, которые доходили до квартиры напротив. Благодаря хорошей физической подготовке тренеру фитнес-центра, удалось захлопнуть дверь горящей квартиры, и вот, доступ на 4- 5 этажи был открыт. На 4 этаж, рискуя жизнью Даурен пробирался уже ползком. В темной задымленной квартире где должна была быть его родственница, никто не подавал звуков. Из-за открытой двери квартиру затянуло дымом из подъезда и она убежала на балкон. Подбодрив родственницу, Даурен спас девушку, накинув на нее мокрую футболку. Он спустил ее с подоспевшим братом Рымкуловым Азаматом во двор. На улице спасателей встретила женщина, в панике сообщив о своих детях, оставшихся наверху, - рассказали в ДЧС Алматы.

Снова, с риском для жизни, Даурен, уже с помощниками – Азаматом, Аленом Бочарниковым, Русланом Сеитовым забежали в задымленный подъезд.

Даурен не знал, в какой квартире находились дети, и стучался во все двери 5 этажа, но никто не открывал. Спустившись на четвертый этаж, он встретил ту самую женщину с испуганными детьми. Ален, Руслан, Азамат помогли открыть ей двери. Подхватив детей, вместе с женщиной они помогли отвести детей на безопасное место. Также молодые люди помогли покинуть задымленное здание и ее супругу. В это время подъехали пожарные расчеты, Даурен оказал активное содействие пожарным в тушении пожара, - добавили в ДЧС Алматы.

За спасение людей в экстремальных условиях, молодые люди с активной гражданской позицией, являющейся примером для подражания молодому поколению, руководством ДЧС Алматы будет внесено представление к их награждению.

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