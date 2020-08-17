Около 24 млрд тенге выплатили врачам, перенесшим COVID-19

Каждый врач в Казахстане контактировал в той или иной степени с носителями COVID-19.

Около 24 млрд тенге за один месяц выплатили врачам, перенесшим COVID-19, сообщил на брифинге официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz.

В фонде соцмедстрахования отмечают, что ежемесячно растет число медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией. Если в марте надбавку получили 19 тыс. человек, то уже в июне численность выросла до 53 тыс. человек. Но в целом за июль месяц были выплачены компенсации врачам, которые перенесли КВИ в той или иной степени, около 24 млрд тенге, — сообщил Коджахметов.

На брифинге напомнили, что списки получателей надбавок формируют в региональных комиссиях, председателями комиссии являются заместители акимов, а также в их состав входят сотрудники филиалов фонда медстрахования и другие представители уполномоченных госорганов. На основании списков фонд производит выплату надбавок медицинским работникам.

Почему же не включили лаборантов-рентгенологов, а включили лаборантов, которые проводят компьютерную томографию? Дело в том, что есть такое понятие как контаминация. Это количество времени прямого контакта с явным носителем коронавирусной инфекции. От этого количества времени зависит, как и от того, сколько врач находился в защитном костюме. То есть, насколько ему было сложно проводить эту работу. В связи с тем, что лаборанты работали с материалами, в которых вероятней всего, есть коронавирусная инфекция, им компенсация, естественно, предусмотрена, — объяснил официальный представитель.

Он добавил, что каждый врач в Казахстане и в целом во всем мире, контактировал в той или иной степени с носителями COVID-19, и все врачи подвержены этой опасности, потому что это их профессия.

Позиция министерства такая, что выплачивать всем компенсации в данном случае невозможно, потому что есть определенные параметры бюджета. Поэтому Минздрав компенсирует именно тем, кто буквально находится на передовой, — заключил Коджахметов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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