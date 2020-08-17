Предприниматели рассказали о последствиях карантина

Казахстан поэтапно выходит из карантина.

За период карантина у некоторых предпринимателей продажи пали на 70%. Многие владельцы торговых площадей потеряли до половины арендаторов, передает zakon.kz.

По словам корреспондента телеканала AstanaTV, за полчаса крупный строительный магазин в Нур-Султане посетили 500 человек. Столичный гипермаркет хоть и работал в режиме доставки, но падения продаж избежать не удалось. Они сократились на 70%.

Особенность такая наших покупателей, что им обязательно нужно потрогать, посмотреть. Они прям звонят. Очень сложно передать на сайте цвет, подобрать комплектность. Видно, что покупатель «изголодался». Люди идут, - рассказала замдиректора строительного гипермаркета Оксана Сухорукова.

На западе страны владельцы торговых площадей лишились своих арендаторов. На двух рынках бутики опустели наполовину. Предприниматели стараются не терять надежды на выравнивание положения.

Многие торгующие ушли отсюда, не потому что торговли нет или еще что-то, из-за того, что у многих были кредиты, но есть и процент возвращения, потихоньку, потихоньку, - сообщил владелец рынков Алиби Уразов.

Пока одни строго соблюдали режим и несли убытки, другие продолжали свою деятельность вопреки запрету. За нарушения карантина с 5 июля предприниматели заплатили штрафов почти на 63 миллиона тенге. Не остались в стороне и простые граждане.

За отсутствие масок привлечены к административной ответственности 2778 физлиц. Привлекли к ответственности 123 юридических лиц, - заявил официальный представитель Минздрава РК Багдат Кожахметов.

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