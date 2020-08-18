В Казахстане хотят запретить строительство рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе

Предлагается разработать закон об аквакультуре.

В Казахстане может появиться новый закон, передает корреспондент zakon.kz.

В ряде стран, где аквакультура имеет успешное развитие, действует отдельный закон, регулирующий отношения в области искусственного выращивания рыбы. Поэтому считаем целесообразным разработать закон "Об аквакультуре". Уважаемый Аскар Узакпаевич (Мамин - премьер-министр - прим.), прошу поддержать нашу инициативу, - сказал министр Магзум Мирзагалиев на заседании правительства.

В целях совершенствования законодательства министерством были проанализированы и выявлены проблемы в действующих законах.

Запрет на строительство рыбоводных хозяйств и сооружений в водоохранной полосе. Переплата за потребление воды при выращивании рыб, то есть рыбоводы платят за весь объем забранной воды, при том, что основная часть воды возвращается обратно. Таким образом, необходимо предусмотреть плату только за потери в виде испарения и фильтрации. Низкая доля закрепления водоемов местного значения. Необходимость разработки ПСД и прохождения госэкспертизы на строительство прудов и рыбоводных бассейнов. Необходимость возмещения потерь при строительстве рыбоводных хозяйств на землях сельхозназначения, - отметил глава Минэкологии.

Ведомством были проработаны изменения в Налоговый, Водный, Земельный кодексы, а также в законы "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности". Поправки находятся на согласовании в государственных органах, уже осенью будут внесены в Парламент.

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