Мужчину, насиловавшего своих жену и дочь, приговорили к 15 годам

Его жена сначала отказалась от своих показаний.

В Туркестанской области подозреваемого мужчину осудили к 15 годам лишения свободы за насилие в отношении собственной дочери и жены, передает zakon.kz.

По информации ДП области, в октябре прошлого года в Сарыагашский отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница.

Она сообщила, что в сентябре 2019 года муж изнасиловал собственную дочь. А потом изнасиловал жену в извращенной форме.

Полицейские зарегистрировали факты в ЕРДР и принялись к проведению досудебного расследования по ст. 121 УК РК "насильственные действия сексуального характера".

Учитывая тяжесть совершенного преступления, уголовное дело мы приняли в свое производство. В ходе досудебного расследования подозреваемый признался в совершенном преступлении и был взят под стражу. Однако, на следующий же день его жена и одновременно законный представитель несовершеннолетней девочки, отказалась от своих показаний. Она сослалась на то, что из-за частых пьянок мужа, решила таким образом наказать его. Мнения матери придерживалась и девочка. Конечно при расследовании мы учли ментальность нашего региона, влияние родственников и несмотря на это, мы продолжили досудебное расследование. Нам пришлось собирать доказательства по крупицам, работать днем и ночью, назначать экспертизы, привлекать профессиональных специалистов. Доказывать,что насилие имело место в этой семье. На это потребовались месяцы, - рассказал начальник СУ ДП Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов.

Специалисты института судебно-медицинских экспертиз Министерства юстиции по Туркестанской области подтвердили факт насилия над женщиной и несовершеннолетней девочкой. Один из лучших психологов республики, за чьей профессиональной помощью полицейские обратились в ходе досудебного расследования, дала заключение, что мать находится в депрессивном состоянии. Девочка находится под влиянием взрослых. В сложившейся ситуации произошедшее очень отрицательно влияет на ее психологическое состояние.

Ввиду этого специалист рекомендовала, чтобы суд прошел без участия подростка, основываясь на первоначальных показаниях. В данном случае отца детей и мужа приговорили к 15 годам лишения свободы. – резюмировал Жалгасов.

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