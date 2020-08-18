Рост безработицы к концу года прогнозируют в Минтруда

Уровень безработицы составит 6,1%.

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана пока не пересматривали прогноз по уровню безработицы, передает корреспондент zakon.kz.

До конца текущего года мы ожидаем уровень безработицы на уровне 6,1%. Есть несколько влияющих факторов на прогноз - это положительные и отрицательные. По отрицательным, допустим, это пандемия. Мы сейчас прогнозируем вторую волну пандемии. Если вторая волна будет или карантинные меры продолжатся, то это будет отрицательно влиять на динамику. В то же время, касательно положительных факторов, свои результаты дает Дорожная карта занятости, - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Шапкенов на брифинге в СЦК.

По его словам, в первом квартале текущего года уровень безработицы был на уровне 4,8%, во втором квартале уже 5%. Реализация государственной программы "Енбек" и Дорожной карты занятости позволили сохранить ее уровень в пределах 5%.

В зависимости от ситуации может пересматриваться (прогноз по безработице - прим.) как в лучшую, так и в худшую сторону. Есть несколько влияющих факторов, в зависимости от них дальше будем наблюдать. Пока 6,1% до конца года прогнозируем... ...Это порядка 700 тыс. человек. Но их прогнозируем из активного числа населения. То есть 700 тыс. из трудоспособных., - добавил вице-министр.

По его словам, ежемесячно за трудоустройством обращаются более 60 тыс. человек - это те люди, которые остались без работы в период пандемии, в связи с вынужденной остановкой производства. На сегодняшний день трудоустройство этих людей выросло в 11 раз.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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