Сколько казахстанцев живут за чертой бедности

Статус за чертой бедности государство дает тем, кто получает адресную социальную помощь.

Представители СМИ поинтересовались, почему государство не введет понятие "обязательный базовый доход", чтобы увеличить уровень жизни населения и поддержать людей в трудных обстоятельствах. 130 тысяч семей в Казахстане проживают за чертой бедности. За время пандемии количество бедных увеличилось на 30 тыс. семей. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, сообщает корреспондент zakon.kz

На первое января 2020 года было порядка 107 тысяч получателей АСП. Эти люди получали выплату до и в период пандемии. За весь этот период (пандемии) через Egov дополнительно подали 29 тысяч, - сообщил он.

Статус "за чертой бедности" государство дает тем, кто получает адресную социальную помощь. Всего их на данный момент 131 тысяча семей. В период пандемии эти люди помимо выплат получали продуктовые корзины.

Те социальные услуги или пособия, которые предусмотрены законодательством, они оказываются в полной мере, - добавил он.

Представители СМИ поинтересовались, почему государство не введет понятие "обязательный базовый доход", чтобы увеличить уровень жизни населения и поддержать людей в трудных обстоятельствах.

Вице-министр ответил, что этот вопрос нужно проработать.

Безусловный базовый доход - есть такое понятие. Его в разных странах в разное время в пилотном варианте запускали. Это когда людям всем платят эту выплату, но при этом другие социальные выплаты исключают. Но сегодня некоторые страны отказались от него. Я так думаю, что ваше предложение требует изучения, почему страны отказались. На ваш вопрос можно ответить только после детального изучения. Финляндия, например, когда вводила в пилотном режиме эти доходы, у людей потерялся интерес к работе. Они не стали искать работу, улучшать свое положение. Поэтому они отказались, - пояснил Шапкенов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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