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Сколько казахстанцев живут за чертой бедности

Статус за чертой бедности государство дает тем, кто получает адресную социальную помощь.

Фото : eg.ru18 августа 2020, 17:47

Представители СМИ поинтересовались, почему государство не введет понятие "обязательный базовый доход", чтобы увеличить уровень жизни населения и поддержать людей в трудных обстоятельствах. 130 тысяч семей в Казахстане проживают за чертой бедности. За время пандемии количество бедных увеличилось на 30 тыс. семей. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, сообщает корреспондент zakon.kz

На первое января 2020 года было порядка 107 тысяч получателей АСП. Эти люди получали выплату до и в период пандемии. За весь этот период (пандемии) через Egov дополнительно подали 29 тысяч, - сообщил он.

Статус "за чертой бедности" государство дает тем, кто получает адресную социальную помощь. Всего их на данный момент 131 тысяча семей. В период пандемии эти люди помимо выплат получали продуктовые корзины.

Те социальные услуги или пособия, которые предусмотрены законодательством, они оказываются в полной мере, - добавил он.

Представители СМИ поинтересовались, почему государство не введет понятие "обязательный базовый доход", чтобы увеличить уровень жизни населения и поддержать людей в трудных обстоятельствах.

Вице-министр ответил, что этот вопрос нужно проработать.

Безусловный базовый доход - есть такое понятие. Его в разных странах в разное время в пилотном варианте запускали. Это когда людям всем платят эту выплату, но при этом другие социальные выплаты исключают. Но сегодня некоторые страны отказались от него. Я так думаю, что ваше предложение требует изучения, почему страны отказались. На ваш вопрос можно ответить только после детального изучения. Финляндия, например, когда вводила в пилотном режиме эти доходы, у людей потерялся интерес к работе. Они не стали искать работу, улучшать свое положение. Поэтому они отказались, - пояснил Шапкенов.


Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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