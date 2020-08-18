В Минобороны объяснили, что делает самолет ВВС РК с "оторванным крылом" в Новосибирске

Министерство обороны призывает представителей СМИ не гнаться за сенсациями.

В ряде казахстанских СМИ появилось сообщение о нахождении в аэропорту "Толмачево" города Новосибирск казахстанского самолета с якобы оторванным крылом. В министерстве обороны РК прокомментировали эту информацию, передает zakon.kz.

В МО РК подтвердили, что данный самолет состоит на их балансе и со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что самолет ВВС Казахстана (воздушный пункт управления) находится в Новосибирске в связи с прохождением планового технического обслуживания в "ОО S-7 ИНЖИНИРИНГ". В ходе выполнения ремонтных работ может требоваться временный демонтаж отдельных частей фюзеляжа и других узлов и агрегатов. В этом нет ничего сенсационного, работы проводятся в плановом режиме.

Министерство обороны призывает представителей СМИ использовать проверенную информацию, подтвержденную официальными источниками и не гнаться за сенсациями.

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