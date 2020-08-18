Горячие новости
Читайте также

В Минобороны объяснили, что делает самолет ВВС РК с "оторванным крылом" в Новосибирске

Министерство обороны призывает представителей СМИ не гнаться за сенсациями.

Фото : vk.com/act5418 августа 2020, 21:08

В ряде казахстанских СМИ появилось сообщение о нахождении в аэропорту "Толмачево" города Новосибирск казахстанского самолета с якобы оторванным крылом. В министерстве обороны РК прокомментировали эту информацию, передает zakon.kz.

В МО РК подтвердили, что данный самолет состоит на их балансе и со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что самолет ВВС Казахстана (воздушный пункт управления) находится в Новосибирске в связи с прохождением планового технического обслуживания в "ОО S-7 ИНЖИНИРИНГ". В ходе выполнения ремонтных работ может требоваться временный демонтаж отдельных частей фюзеляжа и других узлов и агрегатов. В этом нет ничего сенсационного, работы проводятся в плановом режиме.

Министерство обороны призывает представителей СМИ использовать проверенную информацию, подтвержденную официальными источниками и не гнаться за сенсациями.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты