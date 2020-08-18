Накренившиеся дома в алматинском микрорайоне перестали выравнивать

На балансе КСК в микрорайоне Зердели находятся 26 девятиэтажных домов и, по словам председателя, ни один из них не стоит ровно.

Владельцы квартир в накренившихся домах в Алматы обеспокоены тем, что работы по укреплению новостроек внезапно прекратились. По их словам, строители не появляются уже больше недели, сообщает zakon.kz.

Как говорится в материале Первого канала "Евразия", при этом строители успели установить заборы и выкопать траншеи, опасные для детей. Люди боятся, что в любой момент может произойти ЧП.

На балансе КСК находятся 26 девятиэтажных домов и, по словам председателя, ни один из них не стоит ровно. Минимальный крен - 8 см. Один из домов в микрорайоне строителям удалось выровнять. После этого они приступили к укреплению других, но внезапно все работы прекратились.

Все работы начались с июля месяца. Буквально месяц поработали и остановили из-за того что нет финансирования. 3 месяца сотрудники той компании, которая укрепляла, то есть "Витэль", зарплату не получали. По этой причине им пришлось остановиться. Они сказали, как финансирование запустят, только тогда мы придем, доделаем, - рассказывает председатель КСК Данара Рахимова.

Тем временем, вырытые траншеи и скважины стали реальной угрозой для жителей.

Даже если мы детей дома оставили, они не могут дверь открыть. Потому что сегодня она открывалась, а завтра дом немножко наклонился и все, она заклинила. А вдруг какой-то экстренный случай: газ прорвет или еще что-то. Пустить гулять мы их тоже не можем, потому что никакого наблюдения нет, - говорит житель накренившегося дома Артем Цымбал.

Но формально наблюдение есть. С обратной стороны дома находится сторож. Он ответственно следит за сохранностью оставленных стройматериалов. А вырытые ямы с торчащей арматурой остаются вне поля его зрения. В городском акимате сообщили, что о прекращении работ им известно. Руководитель управления комфортной городской среды подтвердил, что были проблемы с финансированием.

На сегодняшний день эти вопросы решены и на следующей неделе где-то, наверное, 20 числа подрядная организация возобновит работы. По 161-му дому планируем к концу августа работы полностью завершить. По 160-му дому работы будут продолжены до конца сентября, наверное, - считает руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев.

Если строители все же возобновят работы на следующей неделе, укрепление 161-го дома закончится в намеченный срок. В акимате сообщили, что в общей сложности в микрорайоне Зердели до конца года будут выровнены или укреплены 7 домов. По остальным зданиям экспертиза продолжается.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!