В Казахстане зарегистрированы 271 новых случаев заболевания КВИ
Всего в стране подтверждено 103571 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 271 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 123,
- бессимптомных носителей - 148.
Всего в стране подтверждено 103571 случаев, из них:
в городе Алматы - 13938(+22),
в городе Нур-Султан -13640(+27),
в Атырауской области - 10748(+17),
в Карагандинской области - 9847(+27),
в ВКО - 7863(+30),
в ЗКО - 6611(+28),
в городе Шымкент - 5155(+3),
в Алматинской области - 4844(+16),
в Жамбылской области - 4018(+9),
в СКО - 3792(+18),
в Павлодарской области - 3699(+7),
в Костанайской области - 3290(+14),
в Мангистауской области - 3278(+8),
в Акмолинской области - 3265(+16),
в Кызылординской области -3215(+2),
в Туркестанской области - 3193(+22),
в Актюбинской области - 3175(+5).
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