В Казахстане зарегистрированы 271 новых случаев заболевания КВИ

Всего в стране подтверждено 103571 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 271 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 123,

- бессимптомных носителей - 148.

Всего в стране подтверждено 103571 случаев, из них:

в городе Алматы - 13938(+22),

в городе Нур-Султан -13640(+27),

в Атырауской области - 10748(+17),

в Карагандинской области - 9847(+27),

в ВКО - 7863(+30),

в ЗКО - 6611(+28),

в городе Шымкент - 5155(+3),

в Алматинской области - 4844(+16),

в Жамбылской области - 4018(+9),

в СКО - 3792(+18),

в Павлодарской области - 3699(+7),

в Костанайской области - 3290(+14),

в Мангистауской области - 3278(+8),

в Акмолинской области - 3265(+16),

в Кызылординской области -3215(+2),

в Туркестанской области - 3193(+22),

в Актюбинской области - 3175(+5).

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