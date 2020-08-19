Еще 15 человек умерли от коронавируса в Казахстане
366 человек находятся в тяжелом состоянии.
Фото : liter.kz19 августа 2020, 09:48
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 15 839 человека, среди которых 71 детей. В стационарах находится – 7 383 пациент, на амбулаторном уровне – 8 456.
366 человек находятся в тяжелом состоянии, 90 – крайней степени тяжести, 59 – на аппаратах ИВЛ.
Всего в стране умерли 1446 человек.
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