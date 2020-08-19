Горячие новости
Читайте также

Еще 15 человек умерли от коронавируса в Казахстане

366 человек находятся в тяжелом состоянии.

Фото : liter.kz19 августа 2020, 09:48

Еще 15 человек умерли от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 15 839 человека, среди которых 71 детей. В стационарах находится – 7 383 пациент, на амбулаторном уровне – 8 456.

366 человек находятся в тяжелом состоянии, 90 – крайней степени тяжести, 59 – на аппаратах ИВЛ.

Всего в стране умерли 1446 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты