В Казахстане похолодает 

В конце недели ожидаются сильные дожди.

В предстоящие три дня на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.

С приходом южного циклона, пройдут дожди c грозами. В конце недели на юго-западе пройдут сильные дожди. Возможен шквал, выпадение града. Затем с продвижением краткого антициклона, ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха на западе. Местами по республике усилится ветер, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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