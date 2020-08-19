В Казахстане похолодает
В конце недели ожидаются сильные дожди.
Фото : iStock19 августа 2020, 10:31
В предстоящие три дня на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.
С приходом южного циклона, пройдут дожди c грозами. В конце недели на юго-западе пройдут сильные дожди. Возможен шквал, выпадение града. Затем с продвижением краткого антициклона, ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха на западе. Местами по республике усилится ветер, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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