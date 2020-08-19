Эксперт считает, что коронакризис в Казахстане мог быть гораздо хуже

При отсутствии мер снижение экономики было бы более существенным.

Эксперт Института экономических исследований Куаныш Бейсенгазин высказался об эконмической ситуации в Казахстане, передает zakon.kz.

COVID-19 вызвал глобальный кризис, который помимо огромных человеческих жертв ведет к самой глубокой глобальной рецессии со времен Второй мировой войны. По прогнозам МВФ, в условиях возможного последующего сокращения производства стран с формирующимся рынком и развивающихся стран экономика Казахстана находится в более выигрышном положении.

В целом ВВП Казахстана за первое полугодие снизился на 1,8%, за 7 месяцев – на 2,9%. Производство услуг в стране сократилось на 6,2%, производство товаров выросло на 2,1%.

Бейсенгазин отмечает, что инфляцию пока удается удержать в запланированном коридоре – годовой уровень составил 7,1% при утвержденных пределах 8-8,5%. За два периода карантина ВВП Казахстана недополучил 2,5-3 трлн. тенге, так как целые отрасли были "выключены" от экономической активности.

При этом в мае и июне в результате ослабления карантинных ограничений и восстановления нефтяных котировок, сопровождавшегося укреплением тенге, наметилось некоторое восстановление экономики. Сейчас по мере снятия карантинных мер ожидаем постепенного восстановления экономической активности в сфере услуг, – отметил Куаныш Бейсенгазин, директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Института экономических исследований.

Он подчеркнул, что Правительство Казахстана своевременно приняло меры по сдерживанию распространения пандемии и поддержанию экономики в целом. Реализованные антикризисные меры были также высоко оценены международными экспертами. Так, в докладе Всемирного Банка дана положительная оценка эффективности фискальных мер для поддержки бизнеса и мер социальной поддержки населения.

Эксперт считает, что масштабные антикризисные меры окажут значительную поддержку экономике и предотвратят ее от глубокого падения, как это произошло в других странах. Правительством в целях преодоления коронакризиса приняты два пакета антикризисных мер. Разработанный ранее Комплексный план дает возможность восстановления активности ряда отраслей, в которых занято свыше 6 млн.человек. Поддержку окажут реальному сектору (АПК, ТЭК, обрабатывающая промышленность, строительство и ГМК), сервисному сектору (транспорт, торговля и туризм), а также МСБ.

По словам Бейсенгазина, принимаемые антикризисные меры обеспечат минимальное сокращение экономики, позволит варьироваться в рамках прогнозируемого снижения ВВП по итогам 2020 года – 0,9%. При отсутствии вышеуказанных мер снижение экономики было бы более существенным.

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