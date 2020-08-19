Ученики 1-4 классов смогут учиться в обычном режиме с 1 сентября

В одном классе будет обучаться не более 15 человек.

В школах Казахстана проводится единый общереспубликанский педагогический совет, на котором директора разъясняет коллективам, как начнется учебный год в школе, какие приняты меры санитарной безопасности для обучающихся в штатном режиме, какие изменения были внесены в систему оценивания и другие вопросы, связанные с организацией учебного процесса в новом учебном году. Педсоветы проводятся в каждой школе в течение дня, передает zakon.kz.

В связи со сложившимися эпидемиологическими условиями 2020-2021 учебный год начнется в дистанционном формате. По желанию родителей в школах будут функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов. В одном классе будет обучаться не более 15 человек.

В ходе педсовета педагогам подробно разъясняют правила обучения и меры по обеспечению санитарной безопасности в дежурных классах. У школьников и педагогов будут ежедневно замерять температуру, при обнаружении температуры выше нормы и признаков заболевания педагогов не допустят к работе, а учеников отправят домой.

Если родители или законные представители детей выразят желание и напишут заявления, а школа готова строго соблюдать санитарные нормы, то дети начальных классов смогут обучаться в штатном режиме. Поскольку в школах будут пустовать кабинеты, где обычно проходят уроки для старшеклассников, эти кабинеты также могут быть использованы для организации обучения в дежурных классах. Заявления родителей принимают классные руководители в онлайн- формате через доступные средства связи. Касательно школьной формы: в целом требования к школьной форме не отменяются, но внесены временные изменения, в рамках которых родители могут самостоятельно решить, отправлять ребенка в школу в школьной форме или в другой удобной одежде, – отмечают в пресс-службе МОН РК.

Школьные компьютеры передают во временное пользование детям. Управлениями, отделами образования дополнительно закупаются компьютеры, ноутбуки, планшеты, которые также будут переданы ученикам на основании актов приема-передачи.

Каждый регион, организация образования самостоятельно выбирает интернет-платформу, с помощью которой будет организовано дистанционное обучение. В рамках дистанционного формата обучения учителя и ученики смогут использовать стриминговые системы.

Также на педсовете обсуждаются рекомендации для учителей по организации учебного занятия. Не остается без внимания организация обучения в очном формате в малокомплектных школах, которые расположены в отдаленных сельских населенных пунктах.

Еще одной важной темой повестки дня является оценивание учебных достижений во 2-11(12) классах в условиях карантинных и ограничительных мер. На педагогических советах обсуждаются временные изменения системы оценивания учебных достижений обучающихся.

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