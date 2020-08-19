Названы требования к занятиям в фитнес-центрах

А также избегать физического контакта во время тренировок, мыть и дезинфицировать спортивное оборудование (коврики) после использования.

Главный специалист Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы Гульнара Мадимарова дала ряд рекомендаций горожанам по организации и проведению тренировок на открытом воздухе и в фитнес-центрах с учетом введенных послаблений, передает zakon.kz.

В целях исключения заражения коронавирусной инфекцией во время занятий на открытом воздухе необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 2 метров между занимающимися. Избегать физического контакта во время тренировок, мыть и дезинфицировать спортивное оборудование (коврики) после использования, — посоветовала Гульнара Мадимарова.

Кроме того, она добавила, что для поддержания здоровья и укрепления иммунитета важно соблюдать правильное питание и хороший сон, а также обязательно соблюдать гигиену рук. Маски надевать после завершения тренировок.

Вместе с тем специалист разъяснила, как будет осуществляться работа фитнес-центров.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы, спортивно-оздоровительные центры (без бассейнов) после подачи уведомления о готовности объекта через портал infokazakhstan.kz и получения положительного заключения комиссии могут возобновить свою деятельность.

Фитнес-центры должны обеспечить соблюдение требований по заполняемости объектов до 5 кв. м. на 1 посетителя не более 50% мощности. Организовать работу центра по предварительной записи. Разместить спортивное оборудование, тренажеры на расстоянии не менее 2 м. Во время групповых занятий обеспечить соблюдение социальной дистанции между занимающимися путем нанесения разметок. И в целом минимизировать взаимодействие между спортсменами при занятиях. Применять бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха, — сказала Гульнара Мадимарова.

Также она отметила, что для предотвращения заражения посетителей коронавирусной инфекцией необходимо каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения, где проводится учебно-тренировочный процесс.

В зависимости от площади помещений максимально обеспечить минимизацию прямых контактов персонала с клиентами. Обеспечить нахождение посетителей в спортивных организациях в масках, за исключением проведения занятий.

Проводить влажную санитарную уборку производственных и бытовых помещений каждые 3 часа. Дезинфицировать дверные ручки, выключатели, поручни, перила, спортивное оборудование и инвентарь, столы, стулья, места общего пользования: гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы.

Напомним, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача города Алматы «О поэтапном смягчении ограничительных мер» 15 августа 2020 года допускается занятие спортом: индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе группами не более 5 человек.

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