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При продаже алкоголя и сигарет удостоверения будут требовать только у молодежи

Согласно новому Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения предъявление удостоверений личности требовалось при покупке алкоголя и табака у всех покупателей, независимо от возраста.

Фото : karasayinfo.kz19 августа 2020, 19:50

Министр торговли и интеграции своим приказом от 19 августа внес изменения в Правила внутренней торговли, передает zakon.kz.

В частности, изменения внесены в пункт 50, касающийся продажи алкоголя и сигарет.

Так, теперь говорится, что продавец алкогольной продукции или табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в случае возникновения сомнения в достижении покупателем двадцати одного года:

- требует предъявления документа, удостоверяющего личность (удостоверяющий личность иностранного гражданина);
- отказывает в продаже алкогольной продукции или табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина).

Напомним, согласно новому Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения предъявление удостоверений личности требовалось при покупке алкоголя и табака у всех покупателей, независимо от возраста.

"Отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность", - говорится в кодексе.

Аналогичная норма в кодексе и по продаже алкоголя.


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