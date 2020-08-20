244 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 103815 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 244 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 134,

- бессимптомных носителей - 110.

Всего в стране подтверждено 103815 случаев, из них:

в городе Алматы - 13962(+24),

в городе Нур-Султан -13678(+38),

в Атырауской области - 10768(+20),

в Карагандинской области - 9872(+25),

в ВКО - 7890(+27),

в ЗКО - 6629(+18),

в городе Шымкент - 5155(+0),

в Алматинской области - 4848(+4),

в Жамбылской области - 4026(+8),

в СКО - 3808(+16),

в Павлодарской области - 3702(+3),

в Костанайской области - 3303(+13),

в Мангистауской области - 3285(+7),

в Акмолинской области - 3282(+17),

в Кызылординской области -3216(+1),

в Туркестанской области - 3210(+17),

в Актюбинской области - 3181(+6).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!