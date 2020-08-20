244 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане
Всего в стране подтверждено 103815 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 244 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 134,
- бессимптомных носителей - 110.
Всего в стране подтверждено 103815 случаев, из них:
в городе Алматы - 13962(+24),
в городе Нур-Султан -13678(+38),
в Атырауской области - 10768(+20),
в Карагандинской области - 9872(+25),
в ВКО - 7890(+27),
в ЗКО - 6629(+18),
в городе Шымкент - 5155(+0),
в Алматинской области - 4848(+4),
в Жамбылской области - 4026(+8),
в СКО - 3808(+16),
в Павлодарской области - 3702(+3),
в Костанайской области - 3303(+13),
в Мангистауской области - 3285(+7),
в Акмолинской области - 3282(+17),
в Кызылординской области -3216(+1),
в Туркестанской области - 3210(+17),
в Актюбинской области - 3181(+6).
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