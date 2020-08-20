За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии умер 21 человек

В стационарах находится – 6 942 пациент, на амбулаторном уровне – 8 962.

За сутки в Казахстане скончались от пневмонии с признаками коронавируса скончались 6 человек, от коронавируса 15 человек, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 15 904 человека, среди которых 64 детей. В стационарах находится – 6 942 пациент, на амбулаторном уровне – 8 962. 350 человек находятся в тяжелом состоянии, 100 – крайней степени тяжести, 63– на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 787 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 6 летальных исходов.

Всего в стране от коронавируса умерли - 1461.

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