Появилось видео задержания освобожденного экс-начальника Управления спорта ЗКО

Ундаганова задержали силовики в его доме.

Накануне стало известно, что экс-начальника Управления спорта ЗКО Муслима Ундаганова, освобожденного неделю назад условно-досрочно, снова поместили под стражу. В Сети появилось видео его задержания, передает zakon.kz.

Муслим Ундаганов в 2014 году был осужден к 12 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, в составе ОПГ. Позже срок наказания был сокращен до 9,5 лет лишения свободы. Неделю назад он вышел условно-досрочно, отбыв 6 лет из назначенного ему наказания.

Однако прокуроры опротестовали условно-досрочное освобождение Муслима Ундаганова, посчитав его незаконным.

Коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда протест удовлетворила, и постановила снова взять под стражу и доставить его в колонию для отбытия оставшегося срока.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что Муслим Ундаганов все еще не возместил государству ущерб в размере 67 млн тенге, соответственно, оснований для его досрочного освобождения не имелось. Государственный судебный исполнитель Папашева ввела суд в заблуждение, — сказал председатель Костанайского областного суда Асланбек Мергалиев.

Ундаганова задержали силовики в его доме. Это на видео снял его адвокат.

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