Появилось видео задержания освобожденного экс-начальника Управления спорта ЗКО
Ундаганова задержали силовики в его доме.
Накануне стало известно, что экс-начальника Управления спорта ЗКО Муслима Ундаганова, освобожденного неделю назад условно-досрочно, снова поместили под стражу. В Сети появилось видео его задержания, передает zakon.kz.
Муслим Ундаганов в 2014 году был осужден к 12 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, в составе ОПГ. Позже срок наказания был сокращен до 9,5 лет лишения свободы. Неделю назад он вышел условно-досрочно, отбыв 6 лет из назначенного ему наказания.
Однако прокуроры опротестовали условно-досрочное освобождение Муслима Ундаганова, посчитав его незаконным.
Коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда протест удовлетворила, и постановила снова взять под стражу и доставить его в колонию для отбытия оставшегося срока.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что Муслим Ундаганов все еще не возместил государству ущерб в размере 67 млн тенге, соответственно, оснований для его досрочного освобождения не имелось. Государственный судебный исполнитель Папашева ввела суд в заблуждение, — сказал председатель Костанайского областного суда Асланбек Мергалиев.
Ундаганова задержали силовики в его доме. Это на видео снял его адвокат.
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