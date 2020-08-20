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Привязанную к грузовику собаку протащили по трассе в Алматинской области

Умерло ли животное во время этого издевательства или его привязали уже мертвым, пока неизвестно.

Фото : кадр видео20 августа 2020, 11:17

В Алматинской области очевидец снял на видео, как привязанную к грузовику собаку тащат по трассе, передает zakon.kz.

На видео грузовик едет вдоль обочины. Собака (похоже, породистая) привязана веревкой за лапу. Естественно, она мертва. Умерло ли животное во время этого издевательства или его привязали уже мертвым, пока неизвестно.

В пресс-службе ДП Алматинской области подтвердили, что дело было в их регионе. Сейчас полиция принимают меры по установлению и задержанию водителя.

Внимание! Видео не для детей и слабонервных!

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Внимание! Видео не для детей и слабонервных! ⠀ В Алматинской области очевидец снял на видео, как привязанную к грузовику собаку тащат по трассе. ⠀ В пресс-службе ДП Алматинской области подтвердили, что дело было в их регионе. Сейчас полиция принимают меры по установлению и задержанию водителя. ⠀ Умерло ли животное во время этого издевательства или его привязали уже мертвым, пока неизвестно.

Публикация от Сетевое издание "zakon.kz" (@zakon.kz) 19 Авг 2020 в 10:53 PDT


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