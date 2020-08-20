Навального подключили к аппарату ИВЛ

Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает zakon.kz.

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию, - написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По информации ТАСС, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за токсического отравления блогера.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!