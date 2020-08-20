Знания школьников будут оценивать по-новому в связи с удаленным обучением

В четверти будет одна суммативная работа за раздел - СОР. И одна суммативная работа за четверть - СОЧ по предметам.

В связи с карантинными мерами и удаленным обучением школьников в новом учебном году будут оценивать не как обычно, передает zakon.kz.

Как сообщается в презентации общереспубликанского родительского собрания, в связи с ограничительными мероприятиями в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции внесены изменения в правила оценивания.

Так, учеников 1 класса оценивать не будут.

Во 2-11 классах учебные достижения учащихся будут оцениваться ежедневно, формативно. В четверти будет одна суммативная работа за раздел - СОР. И одна суммативная работа за четверть - СОЧ по предметам.

Рекомендуется проведение СОР во 2-11 классах с 5 по 15 октября 2020 года, СОЧ - с 28 октября. Каждая школа выбирает время проведения, исходя из графика обучения.

При выставлении оценок за четверть учитываются результаты ежедневного оценивания, 1 СОР и 1 СОЧ.

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